Україна відповідає усім критеріям для приєднання до Програми розширених можливостей НАТО - Турчинов (відео)

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов наголошує, що Україна відповідає усім критеріям для приєднання до Програми розширених можливостей Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Сторони обговорили питання протидії російській агресії на сході України та гібридні загрози, які зараз постали перед Україною.

За словами секретаря РНБО, порівняно з 2014 роком сьогодні в Україні якісно нова армія, здатна боронити країну. «Виходячи з тих викликів, які сьогодні стоять перед державою, значна частина коштів державного бюджету спрямована на оборону і безпеку України. Загальні витрати на безпеку та оборону у 2017 році перевищили 5% ВВП», - сказав він і додав, що аналогічна ситуація - і з бюджетом на 2018 рік.

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Співрозмовники обговорили питання реформування сектору безпеки та оборони України, переходу на стандарти НАТО та складнощі на цьому шляху.

Турчинов подякував Столтенбергу за заяву на Міжнародному форумі безпеки 17 листопада у Галіфаксі (Канада) про те, що двері НАТО відкриті для України та Грузії, зауваживши, що Україна для просування на шляху до Альянсу «сфокусована на реформах, на модернізації сектору безпеки і оборони, боротьбі із корупцією та посиленні демократичних інститутів».

Секретар РНБО наголосив, що новим важливим етапом взаємодії України і НАТО може стати приєднання України до Програми розширених можливостей. «За висновками військових експертів країн-партнерів, Україна відповідає усім критеріям, яким має відповідати потенційний учасник Програми», - сказав Турчинов.

Він високо оцінив солідарність та єдність держав-членів НАТО у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня 2016 року президент України Петро Порошенко направив до НАТО офіційний лист з проханням включити Україну у Програму розширених можливостей (Enhanced Opportunities Programme).

Наразі в рамках Програми розширених можливостей з НАТО співпрацюють Швеція та Фінляндія. Мова йде про сумісність, відповідність стандартам НАТО.