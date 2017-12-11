Турчинов у березні 2014-го давав усне розпорядження військовим застосовувати зброю у Криму — Яценюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, перебуваючи у березні 2014 на посаді виконувача обов'язків президента давав усне розпорядження військовим застосовувати зброю для захисту військових об'єктів у Криму.

Про це під час розгляду справи про держзраду Віктора Януковича сказав екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який перебуває на суді у якості свідка, пише Громадське.

Він повідомив, що в березні 2014 року особисто був присутній на нараді, на якій Турчинов дав вказівку здійснювати захист об'єктів в Криму.

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«(Було розпорядження) ні в якому разі ні здавати ніяких об'єктів не здавати і застосовувати зброю для їх захисту», — сказав Яценюк.

Даний наказ було дано військовим Національної гвардії, Військово-морських сил і Повітряних сил.

Яценюк також підкреслив, що Янукович не оскаржив в суді своє відсторонення від влади в лютому 2014 року, а значить, визнав його законність.

Яценюк також розповів, що останнього разу спілкувався з Віктором Януковичем 22 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу про держзраду Віктора Януковича, 11 грудня планує заслухати як свідків главу МВС України Арсена Авакова й лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, 7 грудня Оболонський суд Києва ухвалив рішення про виклик на допит президента Петра Порошенка та інших високопосадовців як свідків у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Ішлося також про секретаря РНБО Олександра Турчинова, спікера парламенту Андрія Парубія, главу МВС Арсена Авакова й лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Президент-утікач звинувачується в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, умисних діях, учинених з метою зміни державного кордону України, встановленого Конституцією та веденні агресивної війни.

За цими статтями колишньому президентові загрожує до 15 років ув’язнення.

Улітку цього року адвокат Януковича заявив, що екс-президент подав до ГПУ заяву про державний переворот.