Помаранчевий міністр влаштує тест собі і Верховній Раді

Міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО не відкликатиме заяву про відставку з Верховної Ради, але сподівається, що парламент її не підтримає. Про це він сказав в ефірі “5 каналу”.

Водночас він наголосив, що ухвалив для себе рішення, що готовий надалі працювати в уряді після розмови з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою ВР Олександром МОРОЗОМ.

"Я вирішив залишитися в уряді. Я не буду відкликати заяву, бо рахую, якщо буде ще позитивне рішення Верховної Ради, то для мене це ще плюс, що Верховна Рада мене підтримає як професіонала", - цитує Ю.ПОЛЯЧЕНКА “Українська правда”.

"Я думаю, що можу працювати в уряді на виконання програми Президента", - додав міністр.

На запитання, чому він тоді просто не відкличе свою заяву з парламенту, Ю.ПОЛЯЧЕНКО сказав: "Для мене це буде серйозний тест щоб побачити, якою є підтримка моєї політики в Раді".

На запитання, чому він тоді взяв участь в прес-конференції міністрів "Нашої України", Ю.ПОЛЯЧЕНКО сказав, що зробив це з почуття обов’язку перед політичною силою, яка дала йому квоту в уряді.

Міністр також висловив побажання, щоб "Наша Україна" голосувала за законопроекти уряду, зокрема про страхову медицину, які не підтримують інші учасники коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ПОЛЯЧЕНКО сказав журналістам, що він не збирається відкликати з Верховної Ради свою заяву про відставку з посади міністра, оскільки це вже неможливо зробити юридично.