Черномирдін про інцидент із Затуліним: невістці у помсту?

15:19, 07 червня 2009
Політика
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«Це ні до чого доброго не призведе»

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН висловив жаль з приводу суботнього інциденту в аеропорту Сімферополя, коли прикордонники не пускали на територію України депутата Держдуми РФ, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА.

«Мені лише шкода. Такими діями ми далеко не просунемося, це неправильно. Невістці у помсту?», – цитує слова посла телекомпанія НТВ.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що Росія пропонує відмовитися від політики «заборони». «Позиція Росії – від цього відмовитися, від всякої заборони. Це ні до чого доброго не призведе», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ, який прилетів до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», не дозволили зійти з трапа літака в Сімферополі. Прикордонники послалися на заборону СБУ на в`їзд депутата до України, термін дії якої ще не закінчився.

За кілька годин російський депутат поскаржився на погане самопочуття (у нього підвищився тиск) і попросив викликати лікарів. К.ЗАТУЛІНА доставили до Кримського республіканського діагностичного центру.

Російські дипломати заявили, що інцидент не залишиться без уваги в РФ.

К.ЗАТУЛІНУ заборонили в`їзд до України строком на один рік наприкінці липня 2008 року. На початку серпня 2008 року Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії повідомляв про зняття заборони.

 

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