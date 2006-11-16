БЮТ заблокував парламентську трибуну
10:32, 16 листопада 2006Політика
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Мороз оголосив перерву
Фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту на знак протесту проти необрання народного депутата Юрія ГНАТКЕВИЧА (фракція БЮТ) членом Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 195 народних депутатів.
Після цього члени фракції БЮТ і заблокували трибуну.
Як повідомив член Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Олександр КОЗУБ, доповідаючи з питання обрання до складу комітету, квота фракції БЮТ до цього комітету вичерпана.
Зараз триває блокування трибуни. У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10.45.
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