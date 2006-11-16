БЮТ заблокував парламентську трибуну

Фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту на знак протесту проти необрання народного депутата Юрія ГНАТКЕВИЧА (фракція БЮТ) членом Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 195 народних депутатів.

Після цього члени фракції БЮТ і заблокували трибуну.

Як повідомив член Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Олександр КОЗУБ, доповідаючи з питання обрання до складу комітету, квота фракції БЮТ до цього комітету вичерпана.

Зараз триває блокування трибуни. У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10.45.