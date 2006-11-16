Щербаня допитують з 9 ранку до 11 вечора з перервою на туалет

Віктор Ющенко доручив Віктору Януковичу внести в тижневий термін представлення на звільнення Ніни Гаркавої з посади губернатора Сумської області. Причина - досягнення нею граничного віку для проходження державної служби для жінок. Газета "Сегодня" зв`язалася з екс-губернатором Сумської області Володимиром Щербанем, щоб з`ясувати, чи готовий він очолити область знову, якщо йому буде зроблена така пропозиція. " По-перше, я повинен сказати, що Гаркаву потрібно не за віком звільняти, а за розвал економіки в області. По-друге, я не збираюся повертатися працювати губернатором, так що хай заспокояться ті, хто тремтів і вищав, як поросята, що Щербань повернувся. Адже це не народ на Майдані вищав, це влада вищала. Переді мною зараз стоїть задача довести свою невинність".

Щербань також повідомив, що зараз він щодня ходить в Генпрокуратуру на допити - в 9 годин ранку заходить і в 11 вечора її залишає. Іноді бесіди йдуть без перерв, хіба що виходить в туалет.