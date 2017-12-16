Порошенко змінив склад Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів

Президент України Петро Порошенко своїм указом вніс зміни до персонального складу Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова.

Текст відповідного документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

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Згідно з указом №421/2017, Порошенко ввів до складу Ради заступника начальника Головного слідчого управління Нацполиции Руслана Дударця, заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності голови Нацполиции Максима Цуцкірідзе, начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Левчука, начальника Управління комунікацій та преси Міноборони Олексія Чорнобая та голови комітету Всеукраїнської професійної спілки «Незалежна медіа-профспілка України» Ігоря Чайку (за згодою).

«Вивести зі складу Ради по захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова О. Вакуленко, С. Коломійця, О. Тарасова», - йдеться в указі.

Даний документ набирає в чинності з дня його опублікування.