БЮТ отримав те, що хотів

Роботу парламенту розблоковано

Фракція БЮТ розблокувала роботу Верховної Ради України, оскільки народного депутата від цієї фракції Юрія ГНАТКЕВИЧА обрано членом Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 402 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ заблокувала трибуну парламенту, оскільки депутати не підтримували обрання Ю.ГНАТКЕВИЧА членом даного комітету (“За” проголосувало 195 депутатів).

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