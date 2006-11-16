Довгий розкусив опозицію: ”і рибку з`їсти, і...”

Депутати фракції «Наша Україна» в Київраді налаштовані виключно на конструктивну роботу, заявив в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» заступник Київської міської голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, водночас, за його словами, причин, через які в Київраді немає офіційно оформленої опозиції, декілька. «По-перше, депутати, що грають сьогодні в опозиційність, просто не мають ніякого поняття про те, що в цій самій опозиції робити. Ну, критикувати, наприклад, вони навчилися. А що далі-то? Сидить такий депутат і думає: а як же мій бізнес? Вони ж звикли робити свій бізнес ближчим до влади. Ось саме через те, що їх психологія зводиться до прислів`я «і рибку з`їсти, і в калюжу не сісти», вони бояться опозиційності як вогню», - зазначив О.ДОВГИЙ.

«По-друге, - підкреслив секретар Київради, - всі, хто сьогодні намагається в Київраді втиснутися в образ опозиціонера, йшли на вибори з твердою установкою захопити владу в Києві. Але, опинившись у стінах Київради, багато хто з них перелаялись між собою. Пригадайте хоча б процеси, які відбувалися усередині фракції БЮТ, і швидкість, з якою мінялися її голови».

«Водночас Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відразу запропонував основу для об`єднання депутатів в команду однодумців. Він сказав: хто хоче працювати на благо киян - ті з нами, хто займатиметься політиканством - приречені на політичне банкрутство. Як бачите, міський голова виявився правий», - заявив О.ДОВГИЙ.

«По-третє, - сказав він, - в опозиції потрібно не тільки уміти красиво говорити, але й працювати. Пропонувати розумні речі. А перебувати «між» - зручніше. «Дзвін» є, а відповідальності – немає».

Хоча, - додав секретар Київради, - конструктивна опозиція в Київраді потрібна».