На голову Ради НСНУ обговорюється 214 кандидатур

Більшість членів партії «Народний Союз Наша Україна» не можуть спрогнозувати, хто сьогодні буде обраний головою Ради НСНУ.

Кореспонденту УНІАН практично усі опитані члени НСНУ наголошували, що однозначного лідера немає.

Зокрема, народний депутат Петро ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що «обговорюються як мінімум 214 кандидатур» (усі члени Ради НСНУ - УНІАН), «але більш реально – трохи менше».

Він відмовився давати прогнози, оскільки навіть не збиралась ініціативна група, яка не обговорювала можливих кандидатур і сьогодні в партії не має єдиної фігури, яку будуть підтримувати усі члени Ради. «У нас розгул демократії», - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

У свою чергу народний депутат Юрій ЄХАНУРОВ зауважив, що ніхто не знає, чим закінчиться сьогоднішнє засідання Ради НСНУ. «У нас істинно демократична партія. Буде голосування, побачимо. Не знаю», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Коментуючи інформацію, що він є також одним із кандидатів на цю посаду, він зазначив, що це нереально.

За словами народного депутата Бориса БЕСПАЛОГО, ніхто не знає, хто очолить Раду партії. «У нас демократична структура, і до початку засідання не можна сказати про його результати, але, я думаю, що це буде хтось із тих, хто брав участь у створенні партії. Я не думаю, що це буде якийсь парашутист», - сказав він.

Як нагадав народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, він у понеділок, 13 листопада, заявив про свій вихід із партії, тому його не цікавить, хто очолить Раду партії.

Раніше член партії Сергій БИЧКОВ говорив про те, що головою Ради партії, на його думку, може залишитися Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, засідання Ради партії "Народний Союз Наша Україна" має відбутися сьогодні о 16.00.