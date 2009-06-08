Затулін вирішив купити зворотній квиток за свій рахунок

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН, який 6 червня після інциденту в аеропорту Сімферополя був госпіталізований в лікарню Сімферополя, планує у вівторок, 9 червня, повернутися із Криму до Москви.

Про це російський парламентарій повідомив в телефонному інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«На моє прохання забронювали місце на завтрашній авіарейс «Сімферополь-Москва», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Депутат повідомив, що вирішив придбати квиток за свій рахунок, оскільки збирається летіти тим рейсом, який потрібен йому, а “не таким чином, яким вони (українські силовики) намагалися нав`язати».

К.ЗАТУЛІН нагадав, що прилетів до Криму із Санкт-Петербурга, а після перебування на півострові збирався їхати до Москви. «Вони (прикордонники і співробітники української спецслужби) у суботу наполягали на тому, щоб я виїхав тим же літаком, тобто - полетів назад до Санкт-Петербурга. Це була одна з причин, по якій ми сперечалися і відмовлялися виконувати їх розпорядження», - сказав депутат Держдуми Росії. «Ось і цього разу, щоб не виникло такої ситуації, що вони мені нав`яжуть якийсь рейс до Санкт-Петербурга або в Нарьян-Мар, або ще кудись, куди мені абсолютно не потрібно, я вирішив купити квиток сам», - пояснив депутат. За словами К.ЗАТУЛІНА, коли співробітники СБУ і прикордонслужби дізналися про це, «у них велика гора з пліч звалилася».

Депутат також повідомив, що стан його здоров`я «почав нормалізовуватися». При цьому, відзначив К.ЗАТУЛІН, воно могло бути ще краще, якби не сьогоднішні локальні конфлікти з українськими «офіцерами і військовослужбовцями», які «з самого ранку почали посилювати (його) режим» в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня К.ЗАТУЛІНУ, який прилетів до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», не дозволили зійти з трапа літака в Сімферополі. Прикордонники послалися на заборону СБУ.

Через декілька годин парламентарій поскаржився на погане самопочуття - у нього підвищився тиск - і попросив викликати «швидку». К.ЗАТУЛІНА доставили в Кримський республіканський діагностичний центр.

Наприкінці липня 2008 року СБУ заборонила К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України строком на один рік. Тим часом на початку серпня 2008 року Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії повідомляв про зняття заборони.