Москаль радить Шуфричу женитись на бабі Парасці

Постійний Представник Президента в АРК Геннадій Москаль , відповідаючи на запитання "Обозревателя" "Чим вам допік Шуфрич? Ви нещодавно навіть розкритикували його участь в журі на конкурсі краси", відповів:

"Я сказав, що участь Шуфрича в конкурсі краси – це все одно, що приєднати товариство по захисту тварин до м’ясокомбінату. Якщо людина побила міс Ужгород… (Пауза).

Це все, через те, що Нестор Іванович не одружений. Йому треба одружитися. Я б йому порадив хорошу пару – бабу Параску. Була б прекрасна українська сім’я.

- Якась кішка пробігла між вами?

- Коли я працював керівником Закарпатської ОДА, на виборах 2002 року Нестор Іванович дуже хотів переобратися в парламент. Приїхали лідери об’єднаних есдеків і сказали, що Шуфрич має бути депутатом від Ужгорода. Я заявив, що не дозволю, щоб у Закарпатті з мене сміялися. Я сказав: «поки я буду губернатором - цей політклоун депутатом ВР не буде!». Нестор Іванович і його керівництво затаїли на мене велику образу."