Тимошенко на річницю революції на Майдан не піде

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що річницю Помаранчевої революції можна святкувати лише після об’єднання “помаранчевих” сил.

Як сказала вона кореспондету УНІАН, це необхідно для того, щоб не зіпсувати свято «ритуальними реверансами».

Коментуючи вчорашню заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «це свято, мені здається, вже викарбовано в історії світу, а не тільки України, досить яскравими літерами. І ніхто зневілювати це свято не зможе».

Інша справа, за словами лідера БЮТ, - як святкувати цей день. «Мені здається, що зараз, коли у кризі знаходяться і “помаранчеві” ідеї, і “помаранчева” команда, коли у політиці відбувається реванш старих сил, немає чого власне святкувати, а потрібно працювати», - сказала вона, додавши, що більшість людей, які стояли на Майдані, живуть з образою в серці на політиків. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що люди не розчаровані тим, що вийшли на Майдан, «тому що всі вірять і розуміють, що робили правильно, коли виходили на Майдан, а саме (живуть) з образою на політиків, які не здатні були витримати ні слова, ні лінію, ні стратегію, ні принципи».

На її переконання, необхідно змінити хід подій: “Спочатку повернути собі владу і виконати обіцянки, дані на Майдані, а вже після того святкувати, коли будуть результати”.

За словами лідера БЮТ, у день річниці (22 листопада) вона не піде на Майдан. «Щоб не доводити до абсурду, нам потрібно зберігати Майдан в своєму серці, а не робити з цього шоу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив, що робити свято з річниці Помаранчевої революції не слід. «Я впевнений в тому, що ми ніякого свята з цього не повинні робити. Ми повинні провести дискусії, відмітити, що така подія в державі була, яка дала нам позитив і негатив», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.