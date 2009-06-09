Литвин хоче знати, що буде з економікою після того, як надрукували 4 мільярди

Голова Верховної Ради Володимир Литвин пропонує депутатам у четвер визначитися із заветованим президентом законом щодо заборони грального бізнесу.

Про це він заявив на погоджувальній раді у вівторок.

Литвин попросив профільний комітет ВР розглянути зауваження президента до цього закону для того, щоб "у четвер Верховна Рада прийняла остаточне рішення з цього питання".

Також спікер додав, що на четвер у Верховній Раді запропоновано розглянути питання обрання і звільнення суддів, а також призначення позачергових місцевих виборів.

У зв`язку з цим Литвин попросив комітет з державного будівництва визначитися щодо необхідності проведення таких позачергових виборів, зважаючи на те, що у березні наступного року мають відбутися строкові вибори.

"Треба визначитися, чи варто обирати людей на декілька місяців", - зауважив спікер.

На п`ятницю, за словами Литвина, у порядок денний засідання пропонується внести звіти двох ТСК – щодо перевірки діяльності НБУ у період кризи та щодо подій навколо функціонування НАК "Нафтогаз України".

Литвин нагадав, що для розрахунку з "Газпромом" за дорученням президента відбулася емісія на 4 мільярди гривень, тому, на думку спікера, відповідальні за це особи мають роз`яснити, що в такому разі буде з гривнею і взагалі з економікою.

Українська правда