Volkswagen представив 300-сильний Passat (фото)

Компанія Volkswagen розповсюдила перші фотографії "зарядженої" модифікації моделі VW Passat, яка носитиме ім`я VW Passat R36. Цифри в назві говорять про те, що під капотом цього автомобіля розміщується 3,6-літровий бензиновий мотор з безпосереднім уприскуванням пального, потужність якого становить 300 кінських сил. Це на 20 сил більше, ніж у його головного конкурента - Opel Vectra OPC з 2,8-літровим турбомотором.

Новий Passat R36 вже в базовій версії оснащуватиметься роботизованою КПП DSG з двома зчепленнями, а з нуля до ста кілометрів на годину седан зможе прискорюватися за 5,6 секунди. Окрім седана Volkswagen має намір випускати ще і аналогічну версію з кузовом "універсал", яка зможе розганятися до ста кілометрів на годину за 5,8 секунди. Максимальна швидкість у обох автомобілів буде обмежена на 250 кілометрах в годину.

Крім могутнього мотора і нової КПП найшвидший Passat одержить також занижену і жорсткішу підвіску, могутні гальмівні механізми і агресивне аеродинамічне обважування кузова. Крім того, новинка оснащуватиметься колісними дисками розмірності 18 або 19 дюймів, а також спортивними сидіннями з розвиненою бічною підтримкою і унікальною обробкою передньої панелі "під метал".

Як очікується, продажі VW Passat R36 розпочнуться в другому кварталі 2007 року. Вартість новинки поки не повідомляється.

Лєнта.ру