У НАТО назвали три головні пріоритети на 2018 рік для зближення України з Альянсом

Голова Представництва Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков назвав три головні пріоритети на 2018 рік для продовження реалізації мети зближення Києва з Альянсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат повідомив на засіданні круглого столу "Україна - НАТО. Рік зближення та інтеграції. Плани, очікування та підсумки взаємодії".

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"По-перше, повноцінне використання Річної національної програми, яка є ключовим інструментом України, аби наблизити країну до НАТО, це пріоритет. Ця програма пропонує Україні сукупний досвід та спеціальні знання союзників НАТО щодо впровадження реформ відповідно до власних євроатлантичних цілей України", - наголосив Вінніков.

За його словами, ця програма охоплює набагато більше напрямків, аніж просто сферу безпеки і оборони.

"Вона також зосереджується на політичних, економічних та правових реформах, які потрібні, щоб наблизити Україну до НАТО", - сказав дипломат.

Він зазначив, що другим важливим пріоритетом для України у 2018 році має стати продовження здійснення рішучих заходів з втілення зобов'язань щодо реформування сектору оборони відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня.

"І це включає перехід до цивільного контролю над обороною у 2018 році", - сказав Вінніков.

"І третій виклик, який тісно пов'язаний з другим, полягає у прийнятті нового закону щодо національної безпеки, який внесе ясність в розподіл функцій та відповідальності у секторі безпеки і оборони України, а також прийняття концепції реформи Служби безпеки України", - додав Вінніков.