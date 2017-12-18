Посол Канади про внесення України у перелік країн, яким дозволено постачати зброю: тепер м’яч на полі України

Посол Канади в Україні Роман Ващук заявляє, що після внесення України у перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю, від української сторони залежить, коли Збройні сили отримають від Канади зброю.

Про це Ващук заявив у коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чому Канада вирішила внести Україну до переліку іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю після 4 років агресії Росії на Донбасі, він заявив: «Ми, люди, які не робимо раптових спонтанних рішень. Ми довго розглядали ситуацію. Ми проводимо вже від 2,5 роки військові навчання тут (в Україні – УНІАН) і дійшли висновку, що це раціонально як частина ширшої військово-технічної допомоги Україні».

При цьому посол зауважив, що Канада зацікавлена у продажі зброї Україні у певних сегментах.

«Ми не збираємося якісь неймовірні мільйони на цьому заробляти. Ми усвідомлюємо, що фактично Україна є більшим виробником зброї та її експортером, ніж Канада, але в певних сегментах, певних ключових компонентах тут можна було б і займатися продажем та спільними проектами. Наші збройні сили краще себе пізнали протягом навчань, і ми зрозуміли, що ми можемо взаємно доповнювати в певних відношеннях», - розповів Ващук.

Крім того, відповідаючи на запитання, коли безпосередньо Україна може отримати зброю від Канади, посол зазначив, що «м’яч на полі України, все залежить від покупців».

«Наскільки ми знаємо, Збройні сили України отримали в бюджеті більше можливостей закуповувати. Тепер вже від українських спеціалістів, фахівців залежить: коли, що і як», - додав дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, Канада внесла Україну у контрольний перелік іноземних країн, яким дозволено постачати вогнепальну зброю.

«В Контрольний перелік країн автоматичної вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List) вноситься правка шляхом додавання наступної країни у алфавітному порядку: Україна», - повідомляє офіційне видання уряду Канади Canada Gazette.

Це рішення вже набуло чинності після офіційної реєстрації.

Президент Петро Порошенко подякував США і Канаді за надання підтримки в сфері безпеки, зокрема, за включення Канадою України до списку країн, яким дозволено експортувати зброю.