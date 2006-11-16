5 тисяч членів СДПУ(о) перейшли у Партію регіонів

На Дніпропетровщині 5 тис. членів Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) на чолі з лідером обласної організації залишили її лави та перейшли до Партії регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив екс-керівник Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о), чинний заступник голови обласної організації Партії регіонів Геннадій ГВОЗДЄВ.

За його словами, перехід пояснюється „схожістю ідеологічних платформ” СДПУ (о) та Партії регіонів”.

Г.ГВОЗДЄВ зазначив, що заздалегідь попередив керівництво СДПУ (о) про вихід з партії та відхилив прохання залишити за партією офіс, орендований у приватної структури в Дніпропетровську по вул. Чичеріна, 22. Г.ГВОЗДЄВ називає „фантазією і маячнею” повідомлення в окремих електронних ЗМІ про напад на зазначений офіс, який стався нібито 13 листопада.

За даними Г.ГВОЗДЄВА, наразі виконувачем обов’язків керівника Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о) обрано 45-річного Ігоря СКАЖУТІНА, який обіймав цю посаду до 2001 року. Сам І.СКАЖУТІН від коментарів щодо ситуації в парторганізації ухилився.

38-річний дніпропетровський підприємець Г.ГВОЗДЄВ очолював обласну організацію СДПУ(о) з грудня 2001 по жовтень 2006 року. Балотувався до Дніпропетровської обласної ради на виборах у березні 2006 року за списком СДПУ(о). Проте об’єднані соціал-демократи програли ці вибори.

На момент останніх виборів Дніпропетровська облорганізація СДПУ(о) нараховувала 25 тис. членів, організація Партії регіонів – 42 тис. членів.