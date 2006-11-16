Ключковський: Кабінет Міністрів різко тягне ковдру на себе

Народний депутат фракції «Наша Україна» Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує право вето щодо закону про Кабінет Міністрів у разі його ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам він критично висловився щодо урядового законопроекту, прийнятому парламентом у першому читанні.

«Кабінет Міністрів досить різко тягне ковдру на себе, намагаючись законом про Кабмін поправити Конституцію в частині розподілу повноважень між Президентом, урядом і парламентом», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

На його думку, обраний напрямок діяльності уряду можна сьогодні назвати «як правове свавілля».

Він вважає, що Президент не буде спокійно ставитись до подібних порушень Конституції. «Я передбачаю вето по цілому ряду позицій цього закону», - сказав депутат.

Прогнозуючи, чи є в парламенті можливість подолати вето, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що все залежатиме від позиції опозиції, в першу чергу від фракції БЮТ.

У свою чергу представник БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ також доволі різко висловився щодо урядового законопроекту, сказавши, що позиція БЮТ є незмінною, і вони голосуватимуть за цей документ лише в пакеті із законопроектом про опозицію.

Антикризова коаліція відкрита для діалогу з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо законопроекту про Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав один із лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, коментуючи ухвалення в першому читанні урядового варіанту законопроекту про Кабмін.

Він зазначив, що сьогодні парламент розглядав дві концепції закону, які серйозно відрізняються одна від одної.

За словами Є.КУШНАРЬОВА, Президент у своїй редакції законопроекту «намагався всіляко обмежити діяльність Кабміну і його самостійність, фактично зробивши його інструментом виконання своєї політичної програми».

«Ми вважаємо, що це суперечить Конституції, суперечить новій моделі влади, яку ми сьогодні будуємо в Україні», - сказав він, додавши, що прагнення Кабміну і коаліції до того, щоб уряд був самостійним і незалежним у проведенні, в першу чергу, внутрішньої політики держави, є нормальним.

«Саме тому коаліція підтримала за основу законопроект, підготовлений Кабінетом Міністрів», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.