Янукович: бути Президентом ВР, при всій повазі до парламенту, – цього замало...

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович усвідомлює, що його рішення йти на всенародні вибори, а не на вибори в парламенті не всі сприйняли з розумінням. Але він каже, що “я справді не можу інакше”. Таке твердження міститься у заяві лідера ПР, яку розповсюдила прес-служба партії.

“Бути Президентом Верховної Ради, при всій повазі до парламенту, – цього замало, щоб підняти такий важкий вантаж, яким є зараз завдання подолати кризу, - заявив Янукович. - Для цього треба бути Президентом всього народу”.

На думку лідера регіоналів, домогтися відродження України зможе лише “майбутній Президент України, який зможе опиратися на могутнє плече українського народу, який буде визнаний світовою спільнотою, який матиме добрі взаємини з державами – сусідами”.

До цього Янукович додав, що нині він пропонує усім співпрацю: “Я закликаю сьогодні усіх – не марнуймо час на всілякі дрібні з’ясування стосунків, на суєту, на змагання хто кого болючіше образить – віддаймо наші сили для реформ. Те, що можна зробити вже зараз, не відкладаймо на завтра. Ось вам моя рука, рука фракції Партії регіонів – ми готові до конструктивної співпраці і чекаємо від вас такого ж відповідального кроку”.