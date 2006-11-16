Регіонали знов готові до широкої коаліції
14:34, 16 листопада 2006Політика
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Координатор антикризової коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що Партія регіонів підтверджує свою готовність до створення широкої коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Ми були і залишаємось прихильниками широкої коаліції», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.
За її словами, «Наша Україна» має долучитися до процесу її створення. «Я переконана, що іншого виходу немає», - додала депутат.
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