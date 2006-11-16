Регіонали знов готові до широкої коаліції

Координатор антикризової коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що Партія регіонів підтверджує свою готовність до створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми були і залишаємось прихильниками широкої коаліції», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, «Наша Україна» має долучитися до процесу її створення. «Я переконана, що іншого виходу немає», - додала депутат.