Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу сторони захисту сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і зняв арешт з його майна. Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Апеляційну скаргу представника власника майна - адвоката Тарасова задовольнити частково. Постанова слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від ... листопада 2017 року, яким задоволено клопотання детектива НАБУ, накладено арешт на майно, що перебуває у власності Авакова, 1988 року народження, ...скасувати", - постановив суддя.

Таким чином суд зняв арешт з майна сина Авакова: трьох машиномісць у підземному паркінгу, а також з квартири за адресою р. Київ вул. Протасів Яр, 8 і квартири в Харкові по вул. Мироносицька, 22.

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"Постановити нову постанову, якою призначити судовий розгляд у суді першої інстанції. Постанова Апеляційного суду оскарженню не підлягає. Повне зачитування рішення суду відбудеться 26 грудня о 16 год 16 хв", - оголосив суддя в залі судового засідання.

Крім того, прокурор Олександр Снєгирьов розповів, що Апеляційний суд призначив новий судовий розгляд у справі сина Авакова. За словами прокурора, санкція статті передбачає конфіскацію. Снєгірьов не зміг відповісти на питання про те, коли відбудеться розгляд справи по суті.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП у рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ затримали Авакова-молодшого, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу сина.

Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн, проте 1 листопада Солом’янський райсуд Києва прийняв рішення про особисте зобов'язання.

3 листопада директор НАБУ Артем Ситник заявив, що електронних браслетів для виконання рішення суду щодо сина Авакова немає. Однак пізніше Аваков-молодший повідомив, що йому все ж таки наділи електронний браслет.