Ющенко проведе засідання РНБО

17 листопада о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідмляє офійційне інтернет-представництво Президента, на засіданні планується обговорити питання щодо стану житлово-комунального господарства України та основні напрямки його реформування.

Йтиметься також про подальше співробітництво України у рамках Співдружності незалежних держав.

Крім того, на засіданні планується розглянути заходи з удосконалення діяльності органів державної влади під час здійснення операцій з конфіскованим і безхазяйним майном, а також статус та склад Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

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