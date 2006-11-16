Президент закликав підтримати закон про Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертається до народних депутатів України із закликом підтримати проект Закону «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», який глава держави вніс на розгляд Верховної Ради 2 листопада.

Про це йдеться у зверненні Президента до українського народу і до народних депутатів України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Прийняття зазначеного закону, наголошує В.ЮЩЕНКО, необхідне для встановлення історичної справедливості, консолідації українського суспільства і морально-духовного оздоровлення українського народу.

“Той злочин сталінізму деморалізував цілі покоління українців, його наслідки залишили свій слід і до сьогодні. Прийнявши цей закон, ми повернемо частину боргу перед предками, відновимо справедливість стосовно мільйонів невинно убієнних співвітчизників, тих наших громадян, що пережили страшну трагедію”, - зазначає Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що кількість прямих та непрямих жертв Голодомору і досі точно не встановлена, і що на думку українських та зарубіжних дослідників, вона коливається у межах 7–10 млн. осіб. “Таку ж оцінку дала і Генеральна асамблея ООН у спеціальній заяві, котру схвалили понад 50 країн світу, серед яких Росія, Казахстан, Канада, США та інші”, - додає Президент України. При цьому він підкреслює, що голод охопив тоді всі без винятку українські землі, що входили до складу Радянського Союзу: схід, південь, північ та центр сучасної України.

“Нині науково доведено, що Голодомор був свідомо спланований сталінським режимом та реалізований з допомогою низки узгоджених та скоординованих заходів, а отже, був штучним та керованим владою”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслює, що ключовим положенням внесеного ним проекту закону є визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом української нації. При цьому В.ЮЩЕНКО нагадує, що за час незалежності українська влада неодноразово висловлювалася про Голодомор як геноцид: у рішеннях та публічних виступах усіх трьох президентів України, інших керівників держави, у постановах Верховної Ради. Як свідчать результати соціологічних досліджень, саме так оцінює Великий Голод 1932–1933 років і переважна більшість українських громадян.

“Нині суспільство очікує від українського парламенту законодавчого закріплення волі народу”, - наголошує Президент.

Він також відзначає, що на сьогодні десять країн світу визнали Голодомор в Україні 1932–1933 років геноцидом українського народу.

“Ми не звинувачуємо в геноциді жоден народ, жодну країну, нікого в Україні. Законопроект аж ніяк не спрямований на це. Автор злочину відомий – сталінський режим. Це було визнано ще 1990 року у відповідній постанові ЦК КПУ”, - підкреслює В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначає, що українці мають знайти в собі мужність визнати і переконати інших, що нація стала жертвою страшного злочину – злочину геноциду, який ніколи не повинен повторитися.