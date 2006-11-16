Гайдук і Балога проведуть брифінг

У п’ятницю, 17 листопада, після закінчення засідання Ради національної безпеки та оборони у Секретаріаті Президента (вул.Банкова, 11) відбудеться брифінг глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ та секретаря РНБО Віталія ГАЙДУКА. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, орієнтовний кінець засідання – після 15.00. Акредитація журналістів за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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