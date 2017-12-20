"Комедійний випадок": Холодницький розповів, чому зняли арешт з майна сина Авакова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає дивним, але законним рішення суду щодо зняття арешту з майна сина сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

За його словами, вчора по справі Авакова-молодшого суд скасував арешт майна через те, що в апеляційний суд не надійшов журнал судового засідання, який суд першої інстанції зобов’язаний надати.

"Хоча ні прокуратура, ні слідство жодного відношення до складання журналу судового засідання не мають”, - сказав Холодницький.

В той же час керівник САП підкреслив, що ненадання такого журналу справді є “законною підставою для скасування ухвали суду першої інстанції”.

Холодницький зауважив, що це в перше в практиці стався “такий комедійний випадок, коли журнал не було надано судом”.

Читайте такожСуд не змінив запобіжний захід сину Авакова (відео)

“Мені це рішення дивне, але воно законне”, - підкреслив він.

На уточнююче запитання журналістів, чи це було зроблено спеціально, Холодницький відповів: “Давайте не гадати на кавовій гущі”.

“Ми рішення суду отримали і подобається воно нам чи ні, але ми його будемо виконувати”, - додав він.

Він наголосив, що жодного твердження адвокатів суд не підтримав, а підстава була тільки одна для скасування рішення суду - це була відсутність журналу судового засідання, який виготовляється і направляється виключно судом.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу сторони захисту сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і зняв арешт з його майна.