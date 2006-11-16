Богатирьова хоче, щоб Тимошенко була не осою, а бджілкою

Партія регіонів пропонує залучити до опрацювання законопроекту про опозицію під існуючими редакціями окрім парламенту також уряд, президента та РНБО.

Вона пояснила, що причиною такого рішення є те, що законопроект, запропонований БЮТ, не є прийнятним для інших політичних сил, у той час як сам Блок Юлії Тимошенко відмовляється розглядати документ під іншою редакцією.

"Головна біда і проблема цього законопроекту в тому, що фактично в ньому унормовується узурпація демократії або згідно з ним визначатися щодо опозиційного статусу має право тільки БЮТ. А що робити іншим опозиційним силам, які залишилися поза парламентом?", - запитала депутат.

За словами Богатирьової, інші політичні сили не влаштовує норма, запропонована БЮТ, щодо "розгортання та фінансування повноцінних структур, які є у влади".

"Я думаю, що якби ми туди ще додали, що туди треба віддати "Нафтогаз України", "Укртелеком" і Одеський припортовий завод, то й цим би не задовольнилися опозиціонери", - зазначила депутат.

Богатирьова висловила переконання, що "опозиція, як і влада, мусить бути українською бджолою, яка несе мед в український вулик, а не жалючою осою, яка постійно намагається забрати на себе всі преференції".

За її словами, оскільки автори законопроекту не з`являються на засідання робочої групи, депутати узгодили законопроект під іншою редакцією.

Водночас Богатирьова наголосила, що парламентарі, "маючи 250 голосів, не будуть ламати когось через коліно".

"Саме через те, що ця редакція закону не влаштовує нинішню опозицію і саме усвідомлюючи важливість ролі опозиції, Партія регіонів запропонувала залучити до опрацювання законопроектів від усіх авторів і парламент, і уряд, і президента, і РНБО", - заявила депутат.

"Я думаю, що при політичній волі наших опонентів закон буде прийнято до кінця цього року", - додала вона.

Українська правда