На кого працює Янукович (опитування)

Громадяни України не схильні вважати, що саме їхні інтереси насамперед захищатимуться урядом, зокрема, лише 13,5% опитаних вважають, що новий уряд „значною мірою” захищатиме інтереси простих громадян.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного наприкінці жовтня – на початку листопада 2006 року соціологічною службою Центру Разумкова.

При цьому 20,3% опитаних вважають, що уряд захищатиме інтереси всієї країни. Натомість 45% дотримуються думки, що „значною мірою” він захищатиме інтереси Донецької області, 38,8% - інтереси великого українського капіталу, 29,5% - російського капіталу, 29,5% - тіньового бізнесу.

Навіть у Східному регіоні, де виражений високий рівень симпатій до Віктора ЯНУКОВИЧА, лише 21,4% вважають, що уряд буде „значною мірою” захищати інтереси простих громадян, тоді як 49,9% опитаних у цьому регіоні вважають, що він „значною мірою” буде захищати інтереси великого українського капіталу, 32,1% − російського капіталу, 30,2% − тіньового бізнесу, 28,1% − інтереси Росії.

За таких обставин відносна більшість (43,3%) опитаних вважають, що уряду В.ЯНУКОВИЧА не вдасться реалізувати кроки, спрямовані на покращання стану вітчизняної економіки та соціальної сфери, і лише 30,1% - що йому це вдасться зробити.

Також, згідно з опитуванням, дедалі менше громадян покладають надії і на Президента. Показником погіршення іміджу Президента в очах громадськості може служити зростання частки респондентів, які вважають, що дії Президента, в першу чергу, спрямовані не на захист загальнонаціональних інтересів, а на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Якщо в лютому 2005 року 55,1% вважали, що дії Президента спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 31,6% − на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, то в листопаді 2006 році ситуація стала кардинально іншою - лише 23,2% опитаних вважають, що його дії спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 54,4% - на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення, свідчать результати опитування.

Соціологічне опитування проводилося з 27 жовтня по 1 листопада 2006 року. Опитування здійснювалися в усіх областях, Києві та АР Крим за багатоступеневою випадковою вибіркою із квотним відбором респондентів на останньому етапі, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки опитування не перевищує 2,3%.