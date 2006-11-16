Порошенко не збирається все життя вибачатися перед Тимошенко

Один з лідерів Нашої України Петро ПОРОШЕНКО в інтерв’ю Українські правді, відповідаючи на запитання, чи знайшлося йому місце у схемі з трьох найпотужніших олігархічних кланів (Ющенко з Тарутою і Гайдуком, Янукович з Ахметовим, Тимошенко з Коломойським), зрадів, що його особисто до жодного з кланів не записали. "Мені подобається таке позиціонування, бо раніше як окремий клан туди записали би Порошенка”. Та поставив лідерку БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на одну дошку з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Є така країна – Корея. В економіці є навіть такий термін – чеболізація. Це означає, що фінансові групи, маючи відповідне представництво в політичній владі, забезпечують ухвалення політичних рішень на свою користь. Я не буду коментувати останні приклади про Януковича і Тимошенко. Але назвіть мені, будь ласка, рішення, які би ухвалював Ющенко на користь зазначених власників "Індустріального союзу Донбасу"?”

Разом з тим ПОРОШЕНКО заявив, що постійно спілкується з ТИМОШЕНКО, і вочевидь, спілкується нормально. “Якщо ви мене запитаєте, коли ми востаннє спілкувалися, я відповім: сьогодні вдень. Якщо ви мене запитаєте, коли ми спілкуватимемося наступного разу, я відповім: на цьому тижні. Ми обговорювали бюджет і податкові закони, подані Партією регіонів, і у нас щодо цих ініціатив спільна позиція”.

Але із взаємними вибаченнями (ПОРОШЕНКО та ТИМОШЕНКО доволі часто в різкій формі критикують дії одне одного) не склалося: “Між мною і Тимошенко було знято питання вибачень ще коли ми формували помаранчеву коаліцію. Ми ж не будемо все життя вибачатися один перед одним!?”