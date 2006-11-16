Тимошенко подобається бути осою

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що "опозиція, як і влада, мусить бути українською бджолою, яка несе мед в український вулик, а не жалючою осою, яка постійно намагається забрати на себе всі преференції".

Лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО не забарилася з відповіддю. Вона, зокрема, зазначила: “Я почула побажання пані БОГАТИРЬОВОЇ, що краще бути бджілкою, а не осою. Але бути бджілкою – то невдячна справа, коли поруч з тобою перебуває ведмідь у особі Партії регіонів, який розоряє вулики і з’їдає весь мед. Тож краще бути кусючою осою опозиції, а ручних дресированих бджілок Партія регіонів нехай шукає серед партнерів коаліції”.