Тимошенко могла б порадити Януковичу керуватися гороскопом

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростовує звинувачення лідерів Партії регіонів у неконструктивності позиції фракції щодо підготовки законопроекту про опозицію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За її словами, проекти, запропоновані антикризовою коаліцією, не мають жодного відношення до парламентарної демократії, вони абсолютно не містять законодавчих норм і інструментів контролю за діями влади. “Проект закону про опозицію від влади – це профанація самої ідеї опозиції. З таким же успіхом можна порадити Кабінету Міністрів України керуватися в своїй діяльності церковним календарем і гороскопом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні на засідання робочої групи з підготовки закону про опозицію “з’явився аж …один з чотирьох членів від Партії регіонів, і саме через це не було кворуму на засіданні”. “Мабуть, це краще демонструє реальні настрої влади щодо опозиції, ніж різноманітні крилаті вислови”, вважає лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також критично оцінила намір залучити до підготовки закону про опозицію РНБО та уряд. „Щоб „забалакати” закон, можна залучити сюди навіть хор імені Григорія Верьовки і федерацію з дельтапланеризму. Не потрібно нікого залучати. Треба мати лише совість і бажання жити в цивілізованій країні”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Р.БОГАТИРЬОВА запропонувала залучити до опрацювання законопроекту про опозицію, окрім парламенту, також уряд, Президента та РНБО.

Вона зауважила, що той варіант законопроекту про опозицію, який пропонує БЮТ, є неприйнятним “з боку демократичних процедур, які там виписані». Р.БОГАТИРЬОВА дала зрозуміти, що опозиція, зокрема БЮТ, вимагає для себе дуже багато повноважень.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, інші політичні сили не влаштовує норма, запропонована БЮТ, щодо "розгортання та фінансування повноцінних структур, які є у влади". "Я думаю, що якби ми туди ще додали, що туди треба віддати "Нафтогаз України", "Укртелеком" і Одеський припортовий завод, то й цим би не задовольнилися опозиціонери", - зазначила депутат.

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що для підготовки законопроекту про опозицію була створена парламентська робоча група, однак представники БЮТ не з’являлись на її засідання. Тому, за її словами, депутати узгодили законопроект під іншою редакцією.