Без міцних напоїв і в очікуванні президента: журналісти розповіли про новорічний корпоратив БПП (фото)

Народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" ввечері 21 грудня з‘їжджаються до нового офісу партії, що розташований навпроти Києво-Печерської Лаври неподалік Мистецького арсеналу в Києві, святкувати новорічний корпоратив.

Більшість депутатів заїжджають у внутрішній двір через задній заїзд, передає ТСН.ua.

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Деякі депутати відкрито проходять через головний вхід. Зокрема, так всередину пройшов міністр соціальної політики Андрій Рева. Також присутні міністр інформполітики Юрій Стець та міністр культури Євген Нищук.

Джерела ЗМІ розповідають, що станом на 19:50 депутатів пригощають білим і червоним вином та легкими закусками. Розважає гостей жива музика.

"Нічого такого. П'ємо вино, міцних напоїв не бачив, грає музика. Президента поки немає, але, судячи з рамок, буде", - зазначив один з народних депутатів.

Водночас депутат Ольга Червакова у коментарі журналістам припустила, що на корпоративі буде президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та генеральний прокурор Юрій Луценко.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці 2016 року новорічний корпоратив для приблизно 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Києва проходив в окремому павільйоні на території ВДНГ і коштував щонайменше 1 мільйон гривень.