Журналісти розкрили витрати на розкішний новорічний корпоратив фіскалів (відео)

У розпорядженні ДФС був окремий павільйон №7 на території національного комплексу "Виставка досягнень народного господарства" (ВДНГ), вхід до якого дозволяли за списками, йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Оренда такого павільйону коштує близько 50 тисяч гривень на добу, ще 25 тисяч гривень - додаткові арендні кошти за час, необхідний для декору приміщення.

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D-шоу "Вартові мрій". Вартість квитків на такий захід від 200 до 2000 гривень за відвідувача у новорічний сезон, та 200-1000 гривень з 6 січня. Для розрахунку використовувалась середня вартість квитка у півтисячі гривень.

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Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов. Виступ Пономарьова на корпоративному заході учасники шоу-ринку оцінюють приблизно у 6-7 тисяч доларів.Харчування проводили силами кейтерингу. Мінімальне замовлення такого обслуговування від 150 грн на одну людину. Отже, частування коштувало щонайменше 150 тисяч гривень.

Загальна вартість заходу сягає близько одного мільйона гривень. Подібну цифру підтвердили програмі і джерела у ДФС. За словами співробітника служби, біля 10% вартості заходу покрили відвідувачі, решту - профспілкові органи ДФС.

Раніше журналіст Дмитро Гнап повідомляв, що близько тисячі співробітників Державної фіскальної служби відгуляли розкішний корпроратив на столичному ВДНГ.