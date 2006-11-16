Тарас Стецьків коментує своє виключення з партії Реформи і порядок

Тарас СТЕЦЬКІВ вважає виключення його з лав партії “Реформи і порядок” помстою за його позицію щодо політики, яку проводило керівництво ПРП після березня 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Т.СТЕЦЬКІВА, про це він заявив, коментуючи відповідне рішення секретаріату ПРП від 6 листопада, про яке, за словами Т.СТЕЦЬКІВА, він дізнався сьогодні зі ЗМІ.

Т.СТЕЦЬКІВУ видається дивним, що секретаріат партії підставою для виключення його з ПРП обрав формулювання “нанесення шкоди авторитету партії”. За його словами, “про яку шкоду авторитету ПРП йдеться, коли авторитету як такого не існує. Цей авторитет послідовно нищився керівництвом партії в особі Віктора ПИНЗЕНИКА, Ігоря ГРИНІВА, Сергія СОБОЛЄВА впродовж останніх шести років”.

Говорячи про рішення секретаріату ПРП, Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що він неодноразово говорив керівництву про свій намір піти з партії, яка не тільки не спромоглася на жодну політичну ініціативу після поразки на парламентських виборах, а й не змогла чесно розрахуватися з минулим, а саме: визнати свою відповідальність за цю поразку.

“Насправді, подібне келійне рішення - це помста за мою позицію щодо політики, яку проводило керівництво ПРП після березня 2006 року, і страх перед моїм ймовірним виступом перед делегатами з’їзду партії, який має відбутися 2 грудня 2006 р. На цьому з’їзді, як відомо, керівництво партії має намір в черговий раз приклеїтись до харизматичного лідера для чергового вирішення своїх персональних політичних інтересів”, - стверджує Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, він не заперечує намірів рядових членів партії створити блок з БЮТ, оскільки більшість членів ПРП відзначаються ідейними переконаннями, чесністю і принциповістю. Більше того, Т.СТЕЦЬКІВ, за його словами, вважає, що БЮТ сьогодні є оплотом і ядром опозиційних сил, які протистоять реваншу. “Просто я вважаю, що у членів партії є інша, не менш вагома, перспектива, і її слід було публічно обговорити. Але, очевидно, керівництво ПРП не зацікавлене у відкритій і чесній розмові”, - зазначив він.

На завершення Т.СТЕЦЬКІВ запевнив колишніх однопартійців, що в Україні в ближчій перспективі виникне потужна масова громадянська сила, “яка зупинить реванш і здобуде перемогу”. “В цю силу ввіллються мільйони чесних людей, і я хотів би багатьох членів ПРП в ній бачити”, - додав він.