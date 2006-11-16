Наша Україна вирішила вдосконалити Конституцію

Рада партії “Народний Союз Наша Україна”, яка зараз проходить у Києві, прийняла рішення створити роботу групу, яка має розробити і внести до Конституційного Суду подання про визнання конституційної реформи як такої, що була прийнята з порушенням конституційної процедури.

Головою цієї робочої групи обрано Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, повідомляється на сайті “Нашої України”.

Також Радою прийнято рішення створити робочу групу, яка розроблятиме новий проект закону про внесення змін до Конституції. Головою цієї робочої групи обрано Романа ЗВАРИЧА.

Рада партії обрала в. о. голови центрвиконкому. Ним став перший заступник голови центрвиконкому “Нашої України” Олександр РОПОТЕНКО.

Рада також доручила Президії партії підготувати на затвердження Ради проект, положення, перелік і персональний склад комітетів Ради

Останнім пунктом порядку денного Ради, який був затверджений після двогодинної дискусії, стоїть питання про обрання керівних органів Ради партії. Цей пункт засідання сформульований на основі двох питань, які містилися в початковій редакції порядку денного Ради. Спочатку пропонувалося пунктом першим порядку денного поставити питання про обрання голови і пунктом другим – питання про обрання Президії партії. Але за пропозицією Юрія ЄХАНУРОВА і Романа БЕЗСМЕРТНОГО ці питання були зняті і переформульовані.