«Міський дозор» звинувачує владу Харкова

Опозиційна громадська організація «Міський дозор» звинуватила владу Харкова у спробах зірвати проведення референдуму щодо відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив «Міський дозор» у зв’язку з гальмуванням з боку місцевої влади процесу реєстрації ініціативних груп, які були створені у Харкові зборами громадян для збирання підписів за проведення референдуму з народної ініціативи щодо відставки мера М. ДОБКІНА.

Керівництво «Міського дозору» повідомляє, що «6 листопада списки ініціативних груп були подані до Харківської міської ради, і згідно з Законом «Про всеукраїнські та місцеві референдуми», міський голова протягом 10 днів зобов`язаний зареєструвати ініціативні групи, а протягом 3 днів видати їм свідоцтва про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи».

«Міський дозор» заявляє, що цього зроблено не було, і звинувачує в цьому керівників міста.

«Щоб не виконувати закон, - йдеться у заяві, - мер Харкова Михайло ДОБКІН пішов у відпустку за свій рахунок, а за його відсутності секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС самовільно взяв на себе обов`язки міського голови». Автори заяви наголошують при цьому, що «на офіційному сайті міської ради відсутнє розпорядження про призначення Г.КЕРНЕСА виконуючим обов`язки міського голови».

Вони звинувачують секретаря міської кради у тому, що «він прийняв рішення про відмову в реєстрації ініціативних груп». «Цим рішенням, - вважають автори заяви, - він порушив закон «Про всеукраїнські та місцеві референдуми», у якому чітко зазначено, що лише міський голова повинен реєструвати ініціативні групи». «Права делегувати повноваження секретареві міської ради або іншій особі в цій ситуації, - стверджують вони, - закон не передбачає».

Керівництво організації повідомляє, що у п`ятницю, 17 листопада, активісти «Міського дозору» проведуть пікетування Харківської міської ради з вимогою до влади виконати Закон України «Про всеукраїнські та місцеві референдуми».