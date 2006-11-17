Прокуратура влаштувала Червоненку очну ставку

Губернатор Запорізької області заявляє, що в четвер була проведена очна ставка між ним і прапорщиком держохорони, якого він нібито побив під кабінетом прем’єра Віктора Януковича.

"Я сьогодні майже цілий день давав свідчення в прокуратурі. Була очна ставка", - сказав Червоненко журналістам.

За словами Червоненка, під час очної ставки було проведено перегляд відеоплівки, де він "взагалі нікого не чіпав".

Червоненко зазначив, що наполягатиме на оприлюдненні цього запису.

Також він розповів про свідчення, які давав прапорщик.

"Прийшов прапорщик. Він дає свідчення, що був конфлікт, але ніхто нікого не бив. В цей момент лунає телефонний дзвінок, і він пише: "Так, вдарив". І показує на телефон і на гору", - сказав Червоненко.

Після цього, за словами Червоненка, його почали допитувати у інших справах.

"Мене допитували, чи бив я у 2003 році секретаря в приймальні Близнюка (тодішнього губернатора Донецької області, під час зриву з`їзду "Нашої України" в Донецьку), як я посмів захопити донецький аеропорт (під час тих же подій, коли не давали посадку літаку з депутатами), чому я не пустив певних депутатів допитувати Ющенка в реанімації (у Відні в 2004 році) і таке інше", - розповів губернатор

Червоненко додав, що під час перебування його політичної сили при владі він не застосовував телефонне право, зазначивши, що за допомогою подібного тиску його "ніхто не зламає".

Українська правда