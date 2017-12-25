Кремль: рішення про відкриті поставки зброї на окупований Донбас не ухвалене

У Кремлі заявили, що рішення про відкриті поставки зброї на окупований Донбас не ухвалене. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте також"Сила стримує агресора": посол України привітав рішення США про постачання зброї до України«Жодних рішень з цього приводу не приймалося», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи має намір РФ відкрито поставляти озброєння на окупований Донбас, в зв'язку з рішенням США про поставки летального озброєння Україні.

На уточнююче запитання УНІАН, чи розробляє Москва практичні заходи у відповідь на поставки Україні зброї зі США, Пєсков сказав: «Не міг би уточнити. Безумовно, про це йшлося на вищому рівні - Москві не байдужа доля кількох мільйонів людей, які живуть в невизнаних республіках».

Він наголосив, що до рішення США поставити Україні протитанкові комплекси Javelin Кремль ставиться «негативно» і про це говорив президент РФ.

«Це пов'язано з тим, що досить сильним є вплив у Києві фактично екстремістськи та націоналістично налаштованих елементів, які, отримавши такі види озброєнь, можуть використовувати це для розпалювання чергових провокаційних і агресивних дій щодо республік Донбасу», - сказав він.