Кремль: рішення про відкриті поставки зброї на окупований Донбас не ухвалене
Там зазначили, що безумовно, про відкриті поставки зброї йшлося на вищому рівні, адже "Москві не байдужа доля кількох мільйонів людей, які живуть в невизнаних республіках".
У Кремлі заявили, що рішення про відкриті поставки зброї на окупований Донбас не ухвалене. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Читайте також"Сила стримує агресора": посол України привітав рішення США про постачання зброї до України«Жодних рішень з цього приводу не приймалося», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи має намір РФ відкрито поставляти озброєння на окупований Донбас, в зв'язку з рішенням США про поставки летального озброєння Україні.
На уточнююче запитання УНІАН, чи розробляє Москва практичні заходи у відповідь на поставки Україні зброї зі США, Пєсков сказав: «Не міг би уточнити. Безумовно, про це йшлося на вищому рівні - Москві не байдужа доля кількох мільйонів людей, які живуть в невизнаних республіках».
Він наголосив, що до рішення США поставити Україні протитанкові комплекси Javelin Кремль ставиться «негативно» і про це говорив президент РФ.
«Це пов'язано з тим, що досить сильним є вплив у Києві фактично екстремістськи та націоналістично налаштованих елементів, які, отримавши такі види озброєнь, можуть використовувати це для розпалювання чергових провокаційних і агресивних дій щодо республік Донбасу», - сказав він.