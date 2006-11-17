Верховна Рада достроково припинила повноваження Карпачової
10:54, 17 листопада 2006Політика
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“За” - 385 нардепів із 439
Верховна Рада України достроково припинила повноваження Ніни КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого ВР з прав людини.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосували 385 народних депутатів із 439, зареєстрованих у залі.
Підставою для ухвалення такого рішення є обрання Н.КАРПАЧОВОЇ на березневих виборах народним депутатом (обрана за списком Партії регіонів – УНІАН).
Постановою передбачено, що Н.КАРПАЧОВА продовжуватиме здійснювати повноваження українського омбудсмана до складення присяги новообраним Уповноваженим з прав людини.
У свою чергу Н.КАРПАЧОВА нагадала, що, згідно з законодавством України, передбачено 20 днів на висунення кандидатур на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.
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