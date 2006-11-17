Верховна Рада достроково припинила повноваження Карпачової

Верховна Рада України достроково припинила повноваження Ніни КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосували 385 народних депутатів із 439, зареєстрованих у залі.

Підставою для ухвалення такого рішення є обрання Н.КАРПАЧОВОЇ на березневих виборах народним депутатом (обрана за списком Партії регіонів – УНІАН).

Постановою передбачено, що Н.КАРПАЧОВА продовжуватиме здійснювати повноваження українського омбудсмана до складення присяги новообраним Уповноваженим з прав людини.

У свою чергу Н.КАРПАЧОВА нагадала, що, згідно з законодавством України, передбачено 20 днів на висунення кандидатур на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.