Ющенко попереджає про чергове вето

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попереджає, що застосує право вето щодо закону “Про Кабінет Міністрів України”, якщо при остаточному ухваленні він не зазнає змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам, коментуючи прийняття Верховною Радою у першому читанні урядового законопроекту про Кабмін.

Президент висловив переконання, що уряд і ВР пішли неправильною дорогою в цьому питанні. Він зауважив, що Кабмін є одним з провідних центрів української влади.

«Якщо ми говоримо про повноваження цього інституту, особливості їх застосування, регламенти, стосунки з ВР, Президентом України, я переконаний, що з самого початку це повинен бути процес, який консолідує, зосереджує навіть у рамках робочої групи», - підкреслив Президент. На його думку, всі гілки влади повинні мати консолідовану позицію щодо цього документу.

«Якщо у когось є бажання пройти односторонньо цю дорогу, я думаю, що вона безперспективна», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що не потрібно займатись перетягуванням ковдри, не потрібно втрачати даремно дорогоцінний час на речі непродуктивного характеру.

Президент нагадав, що вже висловлював своє бачення стосовно цього урядового законопроекту, зокрема щодо моделі і змістовної частини цього законопроекту. Він нагадав, що вніс свій законопроект про Кабмін.

«Якщо уряд бажає долучитись до цієї роботи – я буду дуже радий, я просив би, щоб ми виходили із конструктиву», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз наголосив, «що в такому вигляді, як він (законопроект – УНІАН) є, я його не пропущу і накладу вето».