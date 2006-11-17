Ющенко закликає Януковича не робити фокусів, як Еміль Кіо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про необхідність виробити сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони нову модель господарювання в сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні журналістам.

За словами В.ЮЩЕНКА, мета сьогоднішнього засідання РНБО не полягає в тому, щоб дати вказівку уряду, що необхідно робити. Як сказав Президент, це очевидні кроки, які повинна робити влада. Зокрема, він сказав про необхідність розмежування мереж, лібералізацію цін, наведення технологічного порядку у цій сфері, уникнення втрат енергозабезпечення, формування будинкових комітетів, які б займались облаштуванням будинку і несли відповідальність «від порогу до даху будинку».

Також В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність комерціалізації частини цього ринку, підкресливши, що необхідно забезпечити порядок, який не дозволить існувати монополістам в цій сфері. «Держава не повинна сміття вивозити, це є предмет конкуренції комерційних структур, держава могла б займатись багатьма іншими питаннями», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що необхідно перейти на таку модель господарства, яка забезпечить його ефективність. «Давайте зробимо дорожню карту, що нам потрібно робити, починаючи з наступного року. Це головний лейтмотив на засіданні РНБО, яке я сьогодні буду проводити», - заявив Президент.

Говорячи в цілому про житлово-комунальну сферу і особливо ціноутворення в цій сфері, В.ЮЩЕНКО наголосив, що влада обрала неправильний курс спілкування з громадою. «Занадто формується солодкою, не до кінця прозорою і об’єктивною, і, власне, сама політика комунального господарства, і сам діалог із споживачами, якими ми є всі 48 млн. громадян», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що не потрібно «робити фокусів, як робив в цирку Еміль Кіо, коли із шляпи вилітає безконечна кількість голубів».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що коли мова йде про такі обмежені ресурси, як газ і нафта, які, до речі, доводиться закуповувати, необхідно виховувати в суспільстві розуміння того, що за все потрібно платити. «Жити потрібно раціонально, економно», - зазначив Президент. В.ЮЩЕНКО назвав неприпустимою ситуацію, коли на одиницю валового продукту у 4 рази більше витрачається енергоносіїв, чим в будь-якій іншій країні Європи. В.ЮЩЕНКО закликав до серйозної розмови над тим, як раціоналізувати цю сферу, про більш економне споживання і про правильну ціну на ці продукти.

Він вкотре наголосив, що не розуміє, чому пільгові ціни повинні поширюватись на такі категорії громадян, як міністри, депутати, на Президента тощо. За словами Президента, вони отримують не малу зарплату і можуть платити повну ціну за спожиті комунальні послуги.

Він також закликав вести чесну розмову з суспільством, зокрема держава повинна дати гарантії, що бідна людина не буде платити більше 20% від свого сукупного доходу за комунальні послуги. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що якщо комусь ця модель здається недосконалою, її можна обговорювати, але не потрібно «захищати багатих через пільгову ціну». «Я можу навести приклад: у Києві основним споживачем… є родина, у якої є джакузі, три ванні кімнати, декілька сот квадратних метрів житлової площі – доки ми будемо дотувати цю частину суспільства», - запитав В.ЮЩЕНКО.