Безсмертний не збирається їхати в регіони

Голова парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не має наміру брати участь в обговоренні питання про керівництво партії в регіональних організаціях «Народного Союзу Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ, відповідаючи на запитання, чи поїде Р.БЕЗСМЕРТНИЙ у регіони.

За її словами, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що це недоцільно, оскільки його присутність під час такої партійної розмови може бути сприйнята як тиск на рядових членів партії. «Більш як два роки Р.БЕЗСМЕРТНИЙ намагався закласти демократичні європейські партійні стандарти, і не збирається їх порушувати, щоб партія не перетворилася на СДПУ(о)», - наголосила Т.МОКРІДІ.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Рада НСНУ після майже 5-годинного засідання не змогла затвердити керівництво партії і оголосила перерву на три тижні для обговорення можливих кандидатур у регіонах.