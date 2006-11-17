Цирк Кобзов представить шоу нового покоління (для журналістів)

20-00 - Унікальне Шоу – В Подарунок Журналістам! «Територія шоу «ALLEGRO» з нагоди професійного свята працівників радіо, телебачення і зв`язку запрошує всіх представників ЗМІ на шоу «ЦИРК ДЛЯ ДОРОСЛИХ» - новий проект «ЦИРК КОБЗОВ». Це шоу нового покоління, яке створене в руслі сучасних світових тенденцій: театралізований сюжет в стилі «Life style» у виконанні понад сорока артисти, кращі циркові і балетні номери від семи провідних режисерів України. У програмі: конкурси, розиграші призів і disco-paty! Вхід безкоштовний! (попереднє бронювання місць по телефону: 237-92-09). Вхід за посвідченнями преси (Територія шоу «ALLEGRO», посп. Перемоги, 82, (ст.м. НІВКІ).