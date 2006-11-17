Ющенко погодився на пропозицію Мороза

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ переконаний, що політична реформа обов’язково буде завершена, незважаючи на спробу окремих політиків заблокувати її, аби використовувати владу у власних корисливих інтересах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Французької Республіки в Україні Жаном-Полем ВЕЗІАНОМ.

О.МОРОЗ також висловив думку про необхідність розширення парламентської коаліції і присутність в уряді міністрів від «Нашої України». Він звернув увагу на те, що переважна більшість законів, що стосуються вступу України до Світової організації торгівлі, голосувалися конституційною більшістю.

На думку голови Верховної Ради, найближчим часом коаліція нараховуватиме триста голосів, що дозволить завершити реалізацію конституційної реформи у частині місцевого самоврядування.

Він також повідомив, що вчора, 16 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з ним погодився із пропозицією О.МОРОЗА про проведення регулярних «круглих столів» із широким представництвом, і перший з них буде присвячений саме продовженню конституційної реформи.

У свою чергу посол високо оцінив принципову позицію Верховної Ради і особисто її керівника у питаннях реалізації політреформи.

Також на прохання посла голова Верховної Ради України проаналізував поточну політичну ситуацію в країні. За його словами, наразі уряд працює над програмою своєї діяльності. При цьому керівник парламенту висловив думку, що програма діяльності уряду має діяти впродовж п’яти років, поки працюють коаліція і сформований нею уряд. Він також поінформував про те, що до розгляду у парламенті підготований законопроект про основи внутрішньої і зовнішньої політики.