Завгосп Мороза подасть в суд на Гриценка

Перший заступник керівника Апарату - керуючий справами Верховної Ради України Дмитро РУДКОВСЬКИЙ вимагатиме від міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА через суд спростувати звинувачення у роздачі землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.РУДКОВСЬКИЙ повідомив в інтерв’ю журналістам.

За словами Д.РУДКОВСЬКОГО, він вимагатиме, щоб А.ГРИЦЕНКО спростував цю інформацію на пленарному засіданні.

Керуючий справами ВР підкреслив, що під час звіту А.ГРИЦЕНКО надав «неправдиву інформацію» про нібито підписання ним ряду договорів, за якими роздавалися земельні ділянки. Д.РУДКОВСЬКИЙ зазначив, що «на початку лютого 2005 року в Міністерстві оборони України дійсно було затверджено низку договорів щодо передачі територій військових містечок в обмін на житло». Він повідомив, що «усі ці договори були підписані не мною, а директором Департаменту капітального будівництва та управління фондами Міністерства оборони України Сергієм ВЕЛІЖАНСЬКИМ, який до речі на той час був усунутий від виконання своїх службових обов’язків». Д.РУДКОВСЬКИЙ зауважив, що договори були підписані 4 лютого, а не третього лютого «як про це емоційно розповідав Анатолій Степанович (А.ГРИЦЕНКО – УНІАН)».

За словами керівника справами, «при цьому нонсенсом є вже те, що зареєстровані ці договори на добу раніше, ніж відбулося їх затвердження». Д.РУДКОВСЬКИЙ підкреслив, що ці документи «не пройшли існуючої в Міністерстві оборони процедури узгодження». Він висловив сподівання, що Генеральна прокуратура України з’ясує «як таке стало можливим та дасть оцінку правомірності зазначених договорів».

Він висловив здивування, що А.ГРИЦЕНКО не вважав за необхідне «хоча б поверхово розібратися в ситуації». Д.РУДКОВСЬКИЙ зазначив, що зараз готує позов до суду, щоб за його рішенням А.ГРИЦЕНКО спростував «неправдиву інформацію» про нібито допущені ним зловживання під час роботи у Міноборони України.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО з трибуни парламенту звернувся до голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА щодо необхідності звільнення Дмитра РУДКОВСЬКОГО з посади першого заступника керівника Апарату ВР.

За словами А.ГРИЦЕНКА, він був призначений на посаду міністра оборони 4 лютого 2005 року, а третього лютого 2005 року було роздано тисячі гектарів землі в Києві, Балаклаві і Харкові.

Міністр наголосив, що передав всі матеріали з цього приводу в Генеральну прокуратуру і «особисто КОРНЯКОВІЙ (йдеться про заступника генпрокурора Тетяну КОРНЯКОВУ – УНІАН) – нуль реакції».