Гриценко відкатів у турків брати не буде

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що запросив до України турецьких будівельників не для того, щоб отримувати “відкати”, а щоб підвищити рівень конкуренції на будівельному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам за підсумками другого дня офіційного візиту до Туреччини, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Четверта влада мочить другу виконавчу, оскільки перше, що я побачив в оглядах преси, – це те, що ГРИЦЕНКО буде отримувати відкати від турецьких будівельників», - сказав міністр.

Він наголосив, що насправді мова іде про підвищення рівня конкуренції, підвищення якості житла та зменшення його вартості, оскільки турецькі будівельники будують житло, яке коштує на 30-40% дешевше, ніж у Києві та інших регіонах.

Крім того, за словами А.ГРИЦЕНКА, спорудження житла турецькими будівельниками дозволить запровадити прозоріший менеджмент, що необхідно нашій країні.

«Якщо на тендерах будуть перемагати ще і турецькі будівельники - це тільки на користь», - вважає А.ГРИЦЕНКО. За його словами, українському офіцеру головне, щоб житло було якісне і воно було вчасно збудовано. Крім того, турецькі будівельні компанії будуть наймати українських працівників, тобто робочі місця не будуть втрачені, наголосив міністр.

За словами А.ГРИЦЕНКА, міністр оборони Туреччини пообіцяв, що для роботи в Україні будуть відібрані ті компанії, «за які їм не буде соромно».

«Відкатів не буде», - запевнив міністр. За його словами, рішення про співпрацю з турецькими будівельними компаніями буде ухвалено за декілька місяців, оскільки в його затягуванні не зацікавлена ні Україна, ні Туреччина.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня після зустрічі з міністром національної оборони Турецької Республіки А.ГРИЦЕНКО повідомив, що запросив турецьких будівельників спорудити житло для українських військовослужбовців.