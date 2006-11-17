Ющенко проводить засідання РНБО

У Києві під головування Президента України Віктора ЮЩЕНКА проходить засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням порядку денного стоїть розгляд стану житлово-комунального господарства України та основні напрямки його реформування.

Друге питання порядку денного - розгляд подальшого співробітництва України в рамках СНД.

Як зазначається у розповсюдженому прес-релізі РНБО, на засіданні планується обговорення питання малоефективної діяльності СНД у сучасному вигляді, необхідність реформування органів цієї організації та посилення економічної складової її діяльності, а також здатності вирішувати практичні питання, що становлять інтерес для України.

Крім того, на засіданні РНБО планується розглянути питання про заходи із вдосконалення діяльності органів державної влади під час здійснення операцій з конфіскованим і безгосподарним майном. Зокрема, обговорюватиметься відсутність цілісної системи правового регулювання таких операцій, як запровадження Єдиної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки майна.

На засіданні РНБО планується також обговорити питання щодо направлення корветів «Луцьк» та «Тернопіль» і фрегату «Гетьман Сагайдачний» Військово-Морських сил ЗСУ для участі в операціях у Середземному морі в рамках операції НАТО «Активні зусилля».

Під час засідання також заплановано розгляд питань щодо статусу та складу Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

Засідання проводить Президент України Віктор ЮЩЕНКО, також у ньому беруть участь прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, екс-секретар РНБО Володимир ГОРБУЛІН, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр-міністр України - міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, інші керівники центральних органів влади.