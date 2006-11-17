Павленко вже знає ім`я свого наступника

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО не виключає, що народний депутат Віталій ХОМУТИННІК (фракція Партії регіонів) змінить його на посаді міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

“Це може бути. Я цього не можу виключити”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр зауважив, що його заява про звільнення залишається у Верховній Раді.

“Ніяких інших рішень щодо відкликання заяви я не планую робити. Так само як і призупиняти своє членство в партії “Наша Україна”. Я сподіваюсь, що ВР зможе на наступному пленарному тижні визначитися з моєю заявою”, - додав Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКО зареєстрував у Верховній Раді заяву про відставку.