Ющенко: СНД зберігає цінність для України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що участь України у Співдружності незалежних держав не можна протиставляти її курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні у своєму виступі під час засідання Ради національної безпеки і оборони у Києві, говорячи про основні три моменти, з яких він виходить, коли йдеться про діяльність України в рамках СНД.

Іншими головними моментами, за словами В.ЮЩЕНКА, є те, що СНД зберігає для України цінність як один із багатосторонніх органів, в рамках якого існують перспективи реалізації проектів, вигідних для України.

Наступним моментом, за словами В.ЮЩЕНКА є те, що інтерес України до СНД безпосередньо залежить від реформування цього об’єднання, на якому наполягає наша держава. В цьому контексті В.ЮЩЕНКО підкреслив, що діяльність СНД має підпорядковуватися практичним економічним, соціальним і гуманітарним проблемам, а особливо – проблемам міждержавних зв’язків. «Ці підходи варто відобразити у сьогоднішніх рішеннях РНБО, і такий документ запропонований на розгляд членів засідання», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, саміт глав держав СНД відбудеться 28 листопада в Мінську.