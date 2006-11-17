Сьогодні ”Ну, постривай!” народиться вдруге

Прем`єрою нових серій мультфільму "Ну, постривай!" відкриється VIII Мінський міжнародний фестиваль дитячого і юнацького кіно "Лістопадік-2006". Фестиваль пройде з 17 по 24 листопаду.

Як повідомили РІА Новинив оргкомітеті фестивалю, планується, що дві нові серії мультфільму представить їх автор Олексій Котьоночкін, син режисера Вячеслава Котьоночкіна, що створював "Ну, постривай!" протягом 30 років.

Фестивальний тиждень буде насичений різними заходами. Окрім конкурсних переглядів відбудуться зустрічі з відомими акторами і режисерами.

На фестиваль збереться багато російських відомих діячів кіно, зокрема Борис Грачевській, Сергій Серегин, Олександр Лойе, Яна Поплавськая, Валентина Телічкина, Дмитро Іосифов, Андрій Соколов, а також гості з Латвії, Естонії, Швеції, Фінляндії, США.

В дні "Лістопадіка" пройдуть презентації дитячих і молодіжних засобів масової інформації, зустрічі з редакційними колективами, виставка ескізів художників-аніматорів, виставка дитячих малюнків, добродійні акції, а також концерт юних артистів і зірок білоруської естради.